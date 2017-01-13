Эрнст отказался менять формат новогодних огоньков

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Первый канал не планирует менять формат новогодних огоньков, так как претензии к ним в основном высказывает молодежь, а передачи ориентированы на более старших зрителей, сообщил в пятницу гендиректор канала Константин Эрнст в прямом эфире Ok live.

Ранее в интернете появилась адресованная Эрнсту петиция с призывом не заполнять новогодний эфир старыми хитами и отказаться от застолья. Обращение уже подписали более 150 тысяч человек. При этом автор петиции обратил внимание, что существует также другая, не связанная с ним петиция с призывом убрать из эфира Аллу Пугачеву и нескольких других известных артистов. Автор петиции со 150 тысячами голосов со своей стороны призвал "оставить тему Пугачевой в покое".

"Претензии молодежной аудитории к новогодним огонькам справедливы, но системными зрителями новогодних огоньков является зрители 45+. Можно сделать острорадикальный молодежный Новый год, но мы выяснили за счет исследований, что молодежь не смотрит", — сказал Эрнст.