Масляков: команды из НКР не участвовали в международном фестивале КВН

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Команды из непризнанной Нагорно-Карабахской республики никогда не принимали участия в международном фестивале КВН в Сочи, сообщил РИА Новости ведущий КВН, генеральный директор ООО "ТТО АМИК" Александр Александрович

Масляков, комментируя негативную реакцию Баку на сообщения о приглашении команд из НКР на фестиваль.

Ранее СМИ сообщили о приглашении команд "С хлебом и солью" и "Деле-Яман" из НКР на международный фестиваль КВН в Сочи. Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что это приглашение противоречит партнерству с РФ.

"Команды из НКР никогда не принимали участия в международном фестивале. За все дни редакторских просмотров не было ни одного кавээнщика, который бы представлял Нагорно-Карабахскую республику или яро бы проявлял позицию по этому вопросу", — сообщил Масляков.

Он добавил, что приглашения на фестиваль автоматически рассылаются пользователям, зарегистрированным на сайте КВН.

"КВН всегда был вне политики и против разжигания межнациональных конфликтов. Независимо от политических ситуаций КВН — это в первую очередь молодежное движение, которое популярно не только на территории России, но и в других странах", — сказал Масляков, отметив, что в КВН играют команды, а не государства.

По его словам, за 55 лет в Клубе не было ни одной конфликтной ситуации.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.