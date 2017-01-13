Прощание с Доктором Лизой состоится 16 января в Новодевичьем монастыре

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Прощание с погибшей при крушении Ту-154 в конце декабря основательницей фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, состоится 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря, сообщила РИА Новости представитель фонда Наталья Авилова.

"Прощание с Елизаветой Петровной пройдёт в понедельник с 08:00 до 14:00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря", — сказала Авилова.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.