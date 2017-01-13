Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили 60% пенсионеров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей уже получили 60% пенсионеров, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"С 10 по 13 января по оперативным данным отделений ПФР 60% пенсионерам зачислена на счета в кредитных организациях или доставлена на дом единовременная выплата", — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 миллиарда рублей. Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.

"Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь будут завершены до 28 января. Финансирование и доставка пенсии и других социальных выплат, которые пенсионеры традиционно получают вместе с пенсией, за январь производится по графику, по которому ежемесячно доставляются пенсии", — добавили в пресс-службе ПФР.

Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.