Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили 60% пенсионеров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей уже получили 60% пенсионеров, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
В фонде отметили, что единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 миллиарда рублей. Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.
Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.