Больше работать, меньше есть. У черты бедности находится треть россиян

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Антон Размахнин. Научные сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) провели исследование, которое показало: россияне за четыре последних года обеднели на 10%. В условиях кризиса не только вся страна в целом, но и отдельные домохозяйства приучаются к режиму экономии. На ближайшие годы эксперты не обещают россиянам ничего, кроме "пота, крови и слез". Они также рекомендуют активнее пользоваться развитой системой государственной поддержки. Подробности – в материале РИА Новости.

Исследование экспертов РАНХиГС Елены Авраамовой, Дмитрия Логинова и Анастасии Каравай опирается на опрос 3,5 тысячи россиян из разных регионов страны. Работа, озаглавленная "Риски бедности и ресурсы домохозяйств", показывает: почти треть россиян рискуют оказаться за чертой бедности (таковой признается доход в 9956 рублей на душу населения).

Затянули пояса

Факторы риска очевидны. На то и поговорка, что "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным": у жителей сельской местности проблем больше, чем у горожан, образованным легче, чем необразованным. Негативным образом влияет на благосостоянии также наличие в семье детей, пенсионеров и/или инвалидов.

"Ухудшение материального положения россиян вызвано снижением реальных денежных доходов, — рассказал РИА Новости Дмитрий Логинов, один из авторов исследования. — То есть способность населения купить товары и приобрести услуги существенно снизилась за кризисный период (началом которого можно считать вторую половину 2014 года). Не столь важно, как (в рублях) меняется сумма денег, которую получает домохозяйство. Ключевое — что на эту сумму денег можно приобрести. И, например, за период с октября 2015 до октября 2016 реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на около 6%.

Оптимистов, которые говорят, что последствия кризиса их не коснулись – всего-навсего менее 10%, продолжает ученый. Тех, кто оценивает последствия лично для себя как крайне тяжелые – в три раза больше.

"Вариантов действий для нас с вами немного, — Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, настроена скептически. – Обеднение населения признают все, так что в ближайшие годы придется либо застрелиться, либо адаптироваться". То есть привыкать к режиму разумной экономии и одновременно стараться искать альтернативные заработки, уточняет эксперт.

Возможности поиска работы при этом достаточно сильно зависят от конкретного региона, так что жителям самых неблагополучных областей и районов зачастую бывает легче переехать, рассказала РИА Новости Наталья Зубаревич.

Тотальная экономия действительно стала трендом года, согласен Дмитрий Логинов. Самоощущение людей, наложенное на статистику доходов, приводит к тому, что все группы россиян (кроме самых богатых, которые не представлены в массовых опросах) затягивают пояса. Хотя, конечно, для разных слоев общества это выглядит по-разному.

"Для наименее обеспеченных россиян экономия тотальная и во многих случаях критично затрагивает самое необходимое потребление (продукты питания, лекарства), — отмечает Логинов. – Для сравнительно обеспеченных более важным оказывается урезание затрат на стиль и образ жизни (досуг, развлечения, поездки и — важно подчеркнуть с точки зрения перспектив — на образовательные услуги)".

Свою роль играет и закредитованность населения – она увеличивает бремя обязательных платежей. Часть россиян – более обеспеченные, и их, увы меньшинство – постаралась вовремя погасить кредиты и пытаются не брать новых. Для тех, кто беднее – ситуация стала хуже. Правда, банки, которые увеличили требования к заёмщикам, и государство, давшее людям возможность добровольного банкротства, несколько оздоравливают ситуацию.

Утром думать, вечером тратить

"В первую очередь, населению необходимо принять на себя ответственность за своё настоящее и будущее, — предлагает выход из положения Дмитрий Логинов. – Можно предполагать, что повторения ситуации так называемого "золотого дождя" первого десятилетия двухтысячных годов в ближайшей перспективе не произойдёт. Поэтому кредитное поведение, трудовое поведение, образовательные стратегии должны быть максимально ответственными — надо самим не увеличивать свои риски и стараться расширять свои шансы".

Тем, кто по возрасту или состоянию здоровья не может "выплывать самостоятельно", стоит детальнее изучить возможности социальной защиты – как правило, они шире, чем предполагают люди. Самые насущные проблемы российская система соцзащиты решать умеет при всей своей неидеальности, говорит экономист.

А вот трудоспособным и молодым стоит уделить максимальное внимание образованию и финансовой дисциплине, советует Логинов. Второе – чтобы не скатиться за черту бедности здесь и сейчас, а первое – на перспективу. "При позитивных изменениях делового климата возможности экономического роста появятся, — уверен экономист. – Массово понадобятся образованные, энергичные работники и предприниматели — это явный резерв роста российской экономики. Надо готовить к этому себя и своих детей. Образовательный, культурный потенциал — это ресурсы, которые можно накапливать и которые при благоприятном развитии ситуации могут стать ликвидными".