В ГД хотят запретить прерывать фильмы рекламой без согласия правообладателя

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин (ЕР) внес на рассмотрение палаты законопроект, который запрещает прерывать телетрансляцию фильмов на показ рекламы без разрешения правообладателя, но даже с разрешением общая длительность рекламы не сможет превышать две минуты, следует из базы документов Госдумы.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О государственной поддержке кинематографии" и "О рекламе".

"Проектом федерального закона предлагается внести… и разрешить распространение рекламы только непосредственно до демонстрации или после демонстрации кинофильма на телеканале", — говорится в пояснительной записке.

"Чтобы показывать рекламу во время демонстрации кинофильма, телеканалу потребуется согласие правообладателя, при этом предлагается установить, что длительность рекламы во время демонстрации кинофильма не может превышать двух минут при обязательном условии предварительного информирования о последующей трансляции рекламы", — значится в документе.

Другой проблемой в области показа фильмов по телевидению Говорухин назвал ускоренную промотку титров, их показ в режиме "полиэкрана", а то и вовсе их отсутствие.

"В результате у зрителей отсутствует возможность получить информацию о том, какие актеры снимались в кинофильме, кто участвовал в создании музыкального сопровождения к кинофильму и другую информацию о кинофильме", — считает депутат.

Кроме этого, по его словам, в таком случае при использовании музыкального сопровождения титров авторы музыки лишаются права на предусмотренное Гражданским кодексом авторское вознаграждение за использование музыки.

"Для решения указанной проблемы законопроектом предлагается дать право телеканалам сокращать заключительные титры только в порядке установленном, федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма — только при наличии согласия автора музыкального произведения", — говорится в пояснительной записке.