ВЦИОМ третьим в мире запустил ежедневные опросы общественного мнения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) первый из всех российских социологических компаний запустил в этом году постоянные ежедневные опросы общественного мнения, в мире такие опросы уже проводят только Gallup в США и YouGov в Великобритании, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Девятого января мы во ВЦИОМе впервые в России запустили "Спутник". "Спутник" — это название нашего нового исследовательского проекта, это ежедневный всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения", — сообщил Федоров в пятницу в ходе экспертной дискуссии ВЦИОМ и Валдайского клуба.

Он подчеркнул, что до сих пор в России проводились только еженедельные опросы; если и организовывались ежедневные опросы, то они проводились на протяжении короткого периода времени "под задачу", например, для исследований в области маркетинга или в предвыборный период.

"Теперь опрос будет ежедневным… Здесь мы третьи в мире, не первые, к сожалению, первые в России. За пределами нашей родины ежедневные опросы ведёт Gallup в Соединённых Штатах Америки и компания YouGov в Великобритании, плюс у них есть ещё общемировой опрос", — сообщил гендиректор ВЦИОМ.

Федоров отметил, что ежедневный опрос даёт возможность любое событие, идею, предложение или даже любую фейковую новость протестировать с точки зрения того, как они были восприняты, интерпретированы, насколько быстро распространились, и что следует в связи с этим предпринимать политикам, государственным деятелям, лидерам мнений, массмедиа, бизнесу.

Говоря о перспективах проведения ежедневных опросов в других странах, Федоров уточнил, что ВЦИОМ сосредоточит внимание на России.

"Для нас главный приоритет, конечно, наша страна. Если в течение ближайшего года все будет нормально, интересно и, самое главное, пользователи "распробуют", то на наших национальных границах мы не будем замыкаться, пойдём дальше. Скорее всего, это СНГ, дальше посмотрим", — добавил он.

Глава ВЦИОМ уточнил, что ежедневные опросы будут проводиться методом телефонного интервью. "Мы очень много времени потратили, чтобы довести надёжность и качество телефонных опросов до уровня, сопоставимого с опросами личными. Сейчас мы ответственно заявляем, что это работает и это дешевле, поэтому мы можем больше объёмы делать и каждый день делать (опросы)", — сказал Федоров.

Он пояснил, что планируется опрашивать каждый день по 600 человек. Говоря о расходах на организацию ежедневных опросов, гендиректор ВЦИОМ отметил, что "серьёзные научные исследования — это в принципе дорогая история, но она окупается".

"Запросы пользователей постоянно растут: всем нужно больше информации, быстрее, более качественной и надежной информации. Наш инструмент, на мой взгляд, отвечает на все эти три запроса. Да, дорогая история. Но, как ни странно, это дешевле, чем делать аналогичный опрос квартирным образом", — добавил он.