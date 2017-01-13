Скворцова рассказала о закупках препаратов против ВИЧ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Централизация закупок антиретровирусных препаратов позволила расширить охват терапией ВИЧ-инфицированных, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В РФ закупка препаратов от социально значимых инфекций — гепатита, туберкулеза, ВИЧ-инфекции — в 2017 году была переведена на федеральный уровень.

"И слава богу, что мы это сделали. Мы впервые заставили все регионы показать нам этих больных, составить регистр и, кроме того, защитить заявку на лекарства по каждому больному с учетом формы, стадии и так далее, обосновав правильную схему, которую рекомендует ВОЗ", — сказала Скворцова.

Она отметила, что ВИЧ — огромная для страны проблема. "И пока она неравномерно распространена по стране, такое ощущение, что она чуть меньше, чем есть", — добавила министр.

"Выяснилось, что ряд регионов просто катастрофически искажали лекарственную политику по отношению к этим пациентам", — сказала Скворцова.

"Скажем 60% должны принимать схему так называемого первого уровня. Они, с одной стороны, эффективные чрезвычайно, с другой стороны, они стоят примерно 30-35 тысяч рублей в год. И тем не менее, игнорируя даже в случаях, если это первое выявление ВИЧ, ряд регионов начинал лечить сразу с резервных препаратов, причем назначали препараты, не сочетающиеся между собой, на основе, по-видимому, какой-то фармацевтической аффилированности", — отметила министр.

По ее словам, это приводило к тому, что стоимость лекарств для одного больного в год была в 10-15 раз больше, чем должна, что, в свою очередь, приводило к низкому охвату населения терапией.

"Поэтому нам впервые в 2016 году удалось впервые снизить цену на антиретровирусные препараты в среднем в 2,5 раза, а по некоторым препаратам — в 17,5 раз. И именно это явилось базой для того, чтобы мы централизовали эти закупки… Мы предполагаем, что экономия у нас будет несколько миллиардов рублей, которые позволят нам увеличить охват пациентов терапией", — добавила Скворцова.