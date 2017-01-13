Кузнецова призвала наказать виновных в смерти мальчика от обрезания на дому

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Дополнительных законодательных инициатив применительно к процедуре обрезания детей на дому не требуется, поскольку предусмотрена уголовная ответственность при причинении вреда ребенку, и эту ответственность родители погибшего в Красноярске мальчика должны понести вне зависимости от религиозных причин, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти 3-летнего мальчика в Красноярске, которому 6 января сделали операцию по обрезанию крайней плоти в домашних условиях. По данным следствия, операцию провел знакомый хирург матери ребенка, предварительно сделав обезболивающий укол. После этого состояние мальчика ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарства, но он скончался дома. При этом член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова заявила, что требовать жесткого наказания для родителей было бы неправильно, ведь их "уже наказала судьба".

"(Подобные ситуации) уже запрещены, как жестокое обращение, как причинение смерти, иными статьями… Любой вред запрещен. Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, по каким бы причинам они это не совершили – религиозным, не религиозным, фанатичным или иным", — сказала Кузнецова.

Она признала, что "к сожалению, еще ситуации бывают подобные".

"Каждый раз понимание того, что подобное происходит в нашем мире, поражает, но эти религиозные моменты предсказать, изучить и мониторить очень сложно. Как правило, такие семьи очень закрытые по своим принципам", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что считает недопустимым все, что наносит вред ребенку.