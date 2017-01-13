Начало конкурса на прием в ансамбль Александрова перенесли на 19 января

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начало конкурса на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета в академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, 64 артиста которого погибли при крушении Ту 154 в Сочи в конце декабря, перенесено на 19 января, сообщается на официальном сайте коллектива.

Ранее сообщалось, что прослушивания начнутся 16 января.

"Информируем вас, что даты конкурса изменены. Конкурс будет проводиться с 19 по 25 января", — говорится в положении о конкурсе, опубликованном на сайте.

К конкурсу допускаются лица от 18 до 45 лет с академическим вокальным (хореографическим) образованием и опытом профессиональной деятельности.

В штате ансамбля 186 человек: 9 солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек), говорится на сайте Минобороны.

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