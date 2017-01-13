Депутат ГД попросил Чайку и Бастрыкина взять на контроль инцидент со скорой

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов направил обращения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль уголовное дело, заведенное после инцидента на Камчатке с машиной скорой помощи, которую не пропустила к умирающему пациенту женщина-водитель.

Во вторник вечером водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи "скорой" вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.

Приехавшие на вызов с опозданием врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Просим Вас взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего в городе Петропавловск-Камчатский, в том числе квалификацию деяний водителя легкового автомобиля, а также информировать комитет о ходе и результатах расследования", — говорится в обращении Морозова к Бастрыкину. В тексте обращения отмечается, что комитет Госдумы по охране здоровья считает наказание, предусмотренное в КоАП за такое деяние сейчас, несоизмеримым, учитывая его последствия.

По мнению комитета, водитель, создавший препятствие движению скорой помощи, знал, что бригада врачей направляется к пациенту, находящемуся в критическом состоянии, и имел возможность уступить дорогу, но не сделал этого, в связи с чем в его действиях усматриваются признаки преступления.

"Просим Вас провести правовую оценку данного инцидента и квалификацию на наличие в действиях водителя легкового автомобиля, создавшего препятствие для движения бригады скорой медицинской помощи, признаков состава преступления, предусмотренного статьями 125 и 109 Уголовного кодекса РФ", — говорится в обращении Морозова к Чайке.