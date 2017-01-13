Депутат ГД попросил Чайку и Бастрыкина взять на контроль инцидент со скорой

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов направил обращения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль уголовное дело, заведенное после инцидента на Камчатке с машиной скорой помощи, которую не пропустила к умирающему пациенту женщина-водитель.
57.3%Лишения свободы
24%Крупного штрафа
17.2%Исправительных работ
1.4%Никакого
Приехавшие на вызов с опозданием врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Просим Вас взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего в городе Петропавловск-Камчатский, в том числе квалификацию деяний водителя легкового автомобиля, а также информировать комитет о ходе и результатах расследования", — говорится в обращении Морозова к Бастрыкину. В тексте обращения отмечается, что комитет Госдумы по охране здоровья считает наказание, предусмотренное в КоАП за такое деяние сейчас, несоизмеримым, учитывая его последствия.
"Просим Вас провести правовую оценку данного инцидента и квалификацию на наличие в действиях водителя легкового автомобиля, создавшего препятствие для движения бригады скорой медицинской помощи, признаков состава преступления, предусмотренного статьями 125 и 109 Уголовного кодекса РФ", — говорится в обращении Морозова к Чайке.