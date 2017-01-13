На четырех станциях московского метро обновят эскалаторы в 2017 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Усовершенствованные эскалаторы с системами безопасности поставят на станциях "Рижская", "Смоленская", "Новослободская" и "Спортивная" московского метро в 2017 году, при этом "Рижскую" и "Смоленскую" придется закрыть, рассказал РИА Новости в пятницу первый замглавы дирекции инфраструктуры метро Роман Цуканов.

"Это будет на станциях "Рижская", "Смоленская", "Новослободская" и "Спортивная"… В связи с тем что эскалаторы, которые на сегодняшний день там установлены, уже подходит их нормативный ресурс к окончанию срока, соответственно будет производится их замена с реставрацией вестибюля, где у нас расположены кассовые залы и входная группа", — сказал Цуканов.

По его словам, проектирование делалось таким образом, чтобы сохранить архитектурный облик станций. Все элементы будут полностью реставрированы, эскалаторы там будут установлены серии ЭС-03, то есть это нового поколения, как это у нас установлено и на станции "Фрунзенская" сейчас, и на станции "Бауманская" с системами безопасности", — сообщил Цуканов.

Он пояснил, что проектная документация уже прошла экспертизу. "Сейчас готовятся документы на конкурс, после проведения и подведения итогов конкурсных процедур будут работы начаты сразу же", — заявил первый замглавы дирекции.

При этом глава метро Дмитрий Пегов на пресс-конференции пояснил, что для замены эскалаторов на "Смоленской" и "Рижской" будет необходимо закрыть станции, а "Новослободская" и "Спортивная" продолжат работу.