На четырех станциях московского метро обновят эскалаторы в 2017 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Усовершенствованные эскалаторы с системами безопасности поставят на станциях "Рижская", "Смоленская", "Новослободская" и "Спортивная" московского метро в 2017 году, при этом "Рижскую" и "Смоленскую" придется закрыть, рассказал РИА Новости в пятницу первый замглавы дирекции инфраструктуры метро Роман Цуканов.
По его словам, проектирование делалось таким образом, чтобы сохранить архитектурный облик станций. Все элементы будут полностью реставрированы, эскалаторы там будут установлены серии ЭС-03, то есть это нового поколения, как это у нас установлено и на станции "Фрунзенская" сейчас, и на станции "Бауманская" с системами безопасности", — сообщил Цуканов.
При этом глава метро Дмитрий Пегов на пресс-конференции пояснил, что для замены эскалаторов на "Смоленской" и "Рижской" будет необходимо закрыть станции, а "Новослободская" и "Спортивная" продолжат работу.