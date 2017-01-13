Мать, у которой в Москве изъяли приемных детей, отрицает насилие в семье

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Мать детей, которых в пятницу изъяли у московской семьи, заявила журналистам, что насилия в семье не было, ребенок, о травмах которого сообщила воспитатель детского сада, мог просто удариться.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

"Я знаю, что у нас никого не били, не истязали… Но ребенок мог очень разными способами получить (травмы) и удариться", — заявила женщина.

"Настрой, конечно, на то, чтобы как можно быстрее дети вернулись домой", — добавила она.