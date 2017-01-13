Погибшего при крушении Ту-154 журналиста Рункова похоронят в Архангельске

МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Журналиста Первого канала Дмитрия Рункова, погибшего при крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем, похоронят с воинскими почестями в Архангельске во вторник, сообщила РИА Новости представитель администрации города.

"Дмитрия Рункова похоронят в Архангельске на Вологодском кладбище с воинскими почестями. Церемония прощания пройдет вторник в центре "Патриот", — рассказала собеседница агентства.

Известно, что Дмитрий Рунков родился в Архангельске. Свою карьеру начинал в телерадиокомпании "Поморье. "(Он) запомнился зрителям области яркими интересными репортажами", — отмечается на сайте телекомпании.

Ранее сообщалось, что гражданская панихида по журналистам Первого канала и телеканала НТВ, погибшим при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, пройдет в понедельник, 16 января, в телецентре "Останкино"

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Среди погибших — журналисты Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

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