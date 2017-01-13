В московскую семью в ближайшее время вернут четверых изъятых детей

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Четверо детей из числа изъятых из семьи в Москве будут возвращены родственникам в ближайшее время, вопрос по остальным решается, пока они будут находиться в зеленоградском реабилитационном центре, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам совещания с представителями департамента соцзащиты Москвы.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

"Часть детей будет возвращена родственникам в ближайшее время, есть сестра, есть иные родственники мамы… В отношении мамы претензий нет", — сказала Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что вернутся четверо детей. Она отметила, что расследование в отношении жестокого обращения будет продолжаться. Будет выясняться, были ли системными подобные действия или единичными.

Представители опеки подтверждают, что мама всегда была открыта к контактам, дети занимаются в различных секциях.

"Другие ребятишки в ближайшее время окажутся поблизости – в реабилитационном центре Зеленограда. Уже дано разрешение маме беспрепятственно посещать всех своих детей", — подчеркнула Кузнецова. В ближайшее время будет решен вопрос по остальным.

Кузнецова добавила, что отец в отъезде в Петербурге, но меры в отношении него будут приняты. "Пока речи об ограничении мамы в правах нет", — подчеркнула Кузнецова.