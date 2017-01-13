В Шереметьево объяснили счет за парковку на три миллиона рублей‍

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Водитель при выезде с территории московского аэропорта "Шереметьево" получил счет в три миллиона рублей из-за сбоя в считывающем устройстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автовладелец, заехавший в "Шереметьево" на 45 минут, при попытке оплатить парковку получил из автомата счет на 3 379 800 рублей.

В администрации аэропорта объяснили, что поломка вызвана неблагоприятными погодными условиями: устройство сломалось из-за осадков, влажности и перепадов температур. Неисправность была быстро ликвидирована.

По факту мужчина заплатил за парковку 200 рублей.

В Шереметьево объяснили счет за парковку на три миллиона рублей‍https://t.co/Z6wNEo8IQ8 pic.twitter.com/szr1GB4xrb — РИА Новости (@rianru) 13 января 2017 г.

​"Для профилактики такого рода событий уже в этом году будет произведена замена оборудования на более современное и надежное, что позволит снизить время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилей клиентов", — пообещали в пресс-службе.