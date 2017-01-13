Кудрин считает, что в России слишком много государственных СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России слишком много государственных медиа.

"Я считаю, что у нас государственных медиа слишком много, это однозначно, но я сейчас не предлагаю какие-то меры, это требует более тонкого, более тщательного разговора", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.