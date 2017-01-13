Похороны 49 погибших в катастрофе Ту-154 пройдут в Мытищах 16 января

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Похороны 49 погибших при крушении самолета Ту-154 близ Сочи состоятся на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах 16 января в три этапа, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Похороны сорока девяти погибших при крушении Ту-154 будут организованы на Федеральном военно-мемориальном кладбище 16 января в три этапа: в 9.30, 11.30 и 13.30 по Москве", — сказал собеседник агентства.

По его информации, на мытищинском кладбище, в частности, планируется церемония прощания с художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, после которой гроб с его телом будет перевезен в Киржач Владимирской области для захоронения там по завещанию покойного.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, в том числе, художественный руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, девять представителей российских телевизионных компаний, двое федеральных госслужащих.