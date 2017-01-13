В Mail.ru прокомментировали идею приравнять соцсети к операторам связи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Работа соцсетей, как и доступ в интернет, итак осуществляется через операторов связи, напомнила Mail.ru Group, владеющая крупнейшими российскими соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", в комментарии на предложение депутата Андрея Лугового приравнять соцсети к операторам связи в части предъявляемых к ним требований.

Депутат в пятницу, в частности, заявил, что к соцсетям должны быть такие же требования как к операторам, чтобы "наших сограждан и наших детей не вербовали, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки".

"Специалисту понятно, что sms, телефонные звонки, отправка писем, посылок, телеграмм, равно как и доступ в интернет, в том числе общение через социальные сети – все это и так осуществляется исключительно через операторов связи", — сказали РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group, комментируя инициативу депутата.