Медведев: журналистика дает возможность объективно посмотреть на себя

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Уникальная роль журналистики состоит в том, что государство и общество получают возможность объективно взглянуть на себя, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, главную оценку деятельности журналистам дают читатели, зрители, слушатели.
"Для них вы прежде всего и работаете, но сегодняшняя церемония, да и сама премия, должна подчеркнуть одну непреложную вещь – насколько важна работа, которой вы все занимаетесь, даже если подчас вы высказываете разные мнения, у кого-то это вызывает разные эмоции, в том числе у разных начальников", — отметил глава правительства.
В пятницу в России отмечается день российской печати. Этот день учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.