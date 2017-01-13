Медведев: журналистика дает возможность объективно посмотреть на себя

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Уникальная роль журналистики состоит в том, что государство и общество получают возможность объективно взглянуть на себя, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Уникальная роль журналистики всегда состояла в том, чтобы дать возможность обществу и государству объективно взглянуть на себя, честно говорить о своих проблемах, вместе пытаться искать решения, без этого просто невозможно развитие", — сказал Медведев на вручении правительственных премий в области СМИ за 2016 год.

По его словам, главную оценку деятельности журналистам дают читатели, зрители, слушатели.

"Для них вы прежде всего и работаете, но сегодняшняя церемония, да и сама премия, должна подчеркнуть одну непреложную вещь – насколько важна работа, которой вы все занимаетесь, даже если подчас вы высказываете разные мнения, у кого-то это вызывает разные эмоции, в том числе у разных начальников", — отметил глава правительства.

Медведев поздравил лауреатов и пожелал, чтобы 2017 год был полон событий, о которых приятно рассказывать. "Так не будет, конечно, потому как жизнь есть жизнь, но чтобы все-таки таких событий было как можно больше", — заявил он.

В пятницу в России отмечается день российской печати. Этот день учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.