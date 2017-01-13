В Минтрансе обещают завершить строительство моста в Крым в срок

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту в Крым будет открыто в установленные сроки, и время на выбор подрядчика строительства железнодорожных подходов к мосту со стороны Крыма есть, сообщил на встрече с журналистами министр транспорта РФ Максим Соколов.

До этого проводились несколько конкурсов на строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма. Однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. В связи с этим газета "Коммерсант" писала, что сроки реализации проекта по строительству моста в Крым рискуют сдвинуться. В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости тогда прокомментировали, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными.

"Сомнений в том, что в установленные сроки будет открыто и автомобильное, и железнодорожное движение, абсолютно никаких нет. Время для этого еще имеется. Не только для строительства, но и для принятия решений о том, кто будет генеральным подрядчиком по подходам со стороны Керчи, со стороны Крыма", — сказал Соколов.

Министр напомнил, что подходы со стороны Тамани к мосту уже строятся, и большая часть из них уже эксплуатируется, в том числе для подвоза строительных материалов для строительства самого моста.

Конкурс на строительство подходов к мосту со стороны Крыма, добавил министр, объявлялся в соответствии с законом.

"Если не приходят на конкурс соответствующие претенденты, конкурс можно продлить, а потом выявлять у рынка интерес к реализации этого проекта способом запроса котировок. Этот этап к успеху не привел. Значит, мы будем принимать меры для того, чтобы выявить генподрядчика другим способом. Сомнений в том, что мы этого генподрядчика найдем и выполним эту стратегическую для всей страны и отрасли задачу, я не вижу", — отметил Соколов.

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