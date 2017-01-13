Исаакиевский собор в 2016 году посетили более 3,8 миллиона человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в 2016 году посетили 3,85 миллиона человек, музей потратил на реставрацию собора 93 миллиона рублей, сообщил журналистам директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом. Представители РПЦ позднее заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

"В прошлом году мы приняли 3 миллиона 850 тысяч гостей. Это цифра неплохая, это топ-3 Санкт-Петербурга и топ-3 Российской Федерации музейной деятельности", — сказал Буров.

Он отметил, что в 2016 году музей потратил на реставрацию 93 миллиона рублей. "Девяносто три миллиона рублей потрачено на реставрацию живописи. И сейчас это продолжается. Эта работа рассчитана на будущее. У нас с комитетом по охране памятников (работа — ред.) согласована на 10 лет – до 2018 года. Как это будет выглядеть дальше, я не знаю", — сказал Буров.

"Мы постоянно проводим мониторинг технического состояния здания. Это требует внимания. Это кропотливый и большой труд. Мы постоянно мониторим состояние пилонных сооружений. Пилоны — это те столпы, на которых собственно держится барабан собора… Это приводится в действие специальными службами. Нужно, чтобы работала инженерная часть, потому что это здание насыщено сложными инженерными инструментами, которые следят за температурным режимом и так далее. Только в прошлом году музей потратил из своих средств 56 миллионов только на замену именно этого оборудования", — добавил директор музея-памятника.

Он напомнил, что в Исаакиевском соборе в прошлом году было проведено 640 богослужений. "То есть это практически ежедневно утром и во второй половине дня. Кроме среды, потому что среда является технологическим днем", — сказал Буров.

По его словам, в настоящее время в соборе 393 штатных сотрудника, а также 58 дополнительных экскурсоводов нанимается в летнее время.

"В принципе, мы заняты одним делом – мы думаем о человеке, о его душе. Только цель-то есть, а пути, наверное, немножко разные. Я очень беспокоюсь за людей. Это все-таки четыре сотни высококлассных специалистов, отдающих часть своей жизни этому делу. Я беспокоюсь за дальнейшее состояние работы с учащимися, за состояние работы с инвалидами. Это не только пандусы, это особые программы, которые разрабатывались специалистами… Нам также важно сохранить хор", — сказал директор музея-памятника.