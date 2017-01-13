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Общество

Исаакиевский собор в 2016 году посетили более 3,8 миллиона человек

Тема:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (45)
14:0813.01.2017
(обновлено: 14:15 13.01.2017)
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в 2016 году посетили 3,85 миллиона человек, музей потратил на реставрацию собора 93 миллиона рублей, сообщил журналистам директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Кремль не стал комментировать ситуацию с передачей Исаакиевского собора РПЦ
Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом. Представители РПЦ позднее заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

"В прошлом году мы приняли 3 миллиона 850 тысяч гостей. Это цифра неплохая, это топ-3 Санкт-Петербурга и топ-3 Российской Федерации музейной деятельности", — сказал Буров.

Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Музейное сообщество просит власти "не заводить ситуацию с Исаакием в тупик"
Он отметил, что в 2016 году музей потратил на реставрацию 93 миллиона рублей. "Девяносто три миллиона рублей потрачено на реставрацию живописи. И сейчас это продолжается. Эта работа рассчитана на будущее. У нас с комитетом по охране памятников (работа — ред.) согласована на 10 лет – до 2018 года. Как это будет выглядеть дальше, я не знаю", — сказал Буров.

"Мы постоянно проводим мониторинг технического состояния здания. Это требует внимания. Это кропотливый и большой труд. Мы постоянно мониторим состояние пилонных сооружений. Пилоны — это те столпы, на которых собственно держится барабан собора… Это приводится в действие специальными службами. Нужно, чтобы работала инженерная часть, потому что это здание насыщено сложными инженерными инструментами, которые следят за температурным режимом и так далее. Только в прошлом году музей потратил из своих средств 56 миллионов только на замену именно этого оборудования", — добавил директор музея-памятника.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Более 155 тысяч человек выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Он напомнил, что в Исаакиевском соборе в прошлом году было проведено 640 богослужений. "То есть это практически ежедневно утром и во второй половине дня. Кроме среды, потому что среда является технологическим днем", — сказал Буров.

По его словам, в настоящее время в соборе 393 штатных сотрудника, а также 58 дополнительных экскурсоводов нанимается в летнее время.

"В принципе, мы заняты одним делом – мы думаем о человеке, о его душе. Только цель-то есть, а пути, наверное, немножко разные. Я очень беспокоюсь за людей. Это все-таки четыре сотни высококлассных специалистов, отдающих часть своей жизни этому делу. Я беспокоюсь за дальнейшее состояние работы с учащимися, за состояние работы с инвалидами. Это не только пандусы, это особые программы, которые разрабатывались специалистами… Нам также важно сохранить хор", — сказал директор музея-памятника.

Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Памятник Николаю I у Исаакиевскиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.

На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
Вид на Исаакиевский собор с Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Подъем на колоннаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Луна на фоне скульптурных композиций Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу Фестиваль Света 2016 на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Эдвард Меликян
    Когда чиновники спорят о передаче Исааикевского собора РПЦ и каждый из них говорит, что они заботятся о соборе, и якобы они выступают от имени народа, для меня это-цирк или детский сад. Конечно для меня (пенсионера) лучше, что бы вход в собор был бесплатным, а кто будет руководить и заниматься реставрационными работамы мне все равно.
    Здесь ничего личного, только бизнес, а судьба собора и народ тут не при чем. Лично у меня нет доверие к чиновникам вообще, включая церковным, и на это есть масса причин.
    15:17
    13.01.2017
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