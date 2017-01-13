Исаакиевский собор в 2016 году посетили более 3,8 миллиона человек

14:0813.01.2017
(обновлено: 14:15 13.01.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в 2016 году посетили 3,85 миллиона человек, музей потратил на реставрацию собора 93 миллиона рублей, сообщил журналистам директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.
Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом. Представители РПЦ позднее заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
"В прошлом году мы приняли 3 миллиона 850 тысяч гостей. Это цифра неплохая, это топ-3 Санкт-Петербурга и топ-3 Российской Федерации музейной деятельности", — сказал Буров.
Он отметил, что в 2016 году музей потратил на реставрацию 93 миллиона рублей. "Девяносто три миллиона рублей потрачено на реставрацию живописи. И сейчас это продолжается. Эта работа рассчитана на будущее. У нас с комитетом по охране памятников (работа — ред.) согласована на 10 лет – до 2018 года. Как это будет выглядеть дальше, я не знаю", — сказал Буров.
"Мы постоянно проводим мониторинг технического состояния здания. Это требует внимания. Это кропотливый и большой труд. Мы постоянно мониторим состояние пилонных сооружений. Пилоны — это те столпы, на которых собственно держится барабан собора… Это приводится в действие специальными службами. Нужно, чтобы работала инженерная часть, потому что это здание насыщено сложными инженерными инструментами, которые следят за температурным режимом и так далее. Только в прошлом году музей потратил из своих средств 56 миллионов только на замену именно этого оборудования", — добавил директор музея-памятника.
Он напомнил, что в Исаакиевском соборе в прошлом году было проведено 640 богослужений. "То есть это практически ежедневно утром и во второй половине дня. Кроме среды, потому что среда является технологическим днем", — сказал Буров.
По его словам, в настоящее время в соборе 393 штатных сотрудника, а также 58 дополнительных экскурсоводов нанимается в летнее время.
"В принципе, мы заняты одним делом – мы думаем о человеке, о его душе. Только цель-то есть, а пути, наверное, немножко разные. Я очень беспокоюсь за людей. Это все-таки четыре сотни высококлассных специалистов, отдающих часть своей жизни этому делу. Я беспокоюсь за дальнейшее состояние работы с учащимися, за состояние работы с инвалидами. Это не только пандусы, это особые программы, которые разрабатывались специалистами… Нам также важно сохранить хор", — сказал директор музея-памятника.
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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