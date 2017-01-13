Забайкалье направит более миллиарда рублей на выплату долгов по зарплате

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Свыше миллиарда рублей направлено на погашение задолженности по выплате декабрьской зарплаты работникам бюджетной сферы Забайкальского края, сообщила пресс-службе краевого правительства со ссылкой на министра финансов региона Марину Кириллову.
Ранее сообщалось, что для выплаты зарплат за декабрь учителям направлена субвенция в 530 миллионов рублей. В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой. В декабре педагоги получили аванс в размере от 8 до 25% декабрьской зарплаты.
Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработной платы учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.