Забайкалье направит более миллиарда рублей на выплату долгов по зарплате

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Свыше миллиарда рублей направлено на погашение задолженности по выплате декабрьской зарплаты работникам бюджетной сферы Забайкальского края, сообщила пресс-службе краевого правительства со ссылкой на министра финансов региона Марину Кириллову.

"Мы профинансировали заработную плату за декабрь всем работникам бюджетной сферы в объеме свыше 1 миллиарда рублей, включая субвенцию на образование, которая уже получена районами. Началась выплата зарплаты учителям, в 12 районах она уже поступила на карточки работников учреждений образования. Кроме того, 11 января мы профинансировали погашение кредиторской задолженности по всем категориям льготников в объеме 190 миллионов рублей. Полное погашение задолженности будет проходить по специально составленным графикам, в соответствии с которым выплаты за январь пройдут в феврале, а за февраль — в марте. Со 2 квартала текущего года мы входим в полную ритмичную работу по социальным выплатам", — приводятся слова Кирилловой.

Ранее сообщалось, что для выплаты зарплат за декабрь учителям направлена субвенция в 530 миллионов рублей. В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой. В декабре педагоги получили аванс в размере от 8 до 25% декабрьской зарплаты.

Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработной платы учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.