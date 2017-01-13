ФАС не нужно объединение со Следственным комитетом, заявил Артемьев

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что размножение силовых органов очень опасно для российской экономики, ведомству не нужно объединение со Следственным комитетом, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Выступая на пленарной сессии Гайдаровского форума, глава ФАС отметил, что конкуренция может рождаться только при сочетании либеральной экономики и социальной защиты — и это он назвал просвещением. При этом сегодня на российском рынке "нужно заниматься просвещением и наказанием".

На это глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, являющийся модератором сессии, спросил Артемьева, считает ли он, что пришло время объединить ФАС и Следственный комитет, чтобы эффективность работы службы выросла. "Потому что у ФАС десятки тысяч материалов, а результативности с точки зрения наказания не хватает", — заметил он.

"Я очень уважаю людей в погонах. Но я не хочу, чтобы ФАС стал другим. Если туда приходят люди в погонах, ФАС будет другим органом. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Федеральная антимонопольная служба была такой же, как она сейчас — гражданские, чиновники, белые воротнички — такими мы должны оставаться", — ответил на это Артемьев.

"Размножение силовых органов очень опасно для российской экономики", — добавил он.