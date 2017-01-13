Медведев пообещал журналистам больше "лайков" от правительства

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что сделает все возможное, чтобы российские журналисты получали "лайки" от правительства.

В пятницу состоялась церемония награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ. Один из лауреатов Георгий Бовт назвал свою награду "лайком" от правительства.

"Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и "лайки" со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит – от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем", — сказал Медведев.

"Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю", — добавил глава правительства, отметив, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, "слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются".