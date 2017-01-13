В ГП рассказали о реакции правительства на запрос 27 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Администрация президента и правительство "с пониманием" отнеслись к обращению Генпрокуратуры РФ по поводу обеспечения сотрудников ведомства жильем, в том числе касательно выделения из бюджета 18,9 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что по этому поводу к Владимиру Путину обратились глава СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. В общей сложности, на обеспечение жильем сотрудников двух ведомств они запросили 27 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

"Генеральная прокуратура изначально говорила именно о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. Поэтому мы и обратились по данному вопросу изначально к президенту с ходатайством дать поручение правительству проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в законы", — сказал Куренной.

По его словам, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья "безусловно предпочтительнее временного служебного жилья, но действующим законом не предусмотрена".

"В администрации президента и правительстве к инициативе отнеслись с пониманием, в настоящее время вопрос проработан рядом министерств и находится на контроле в администрации президента", — добавил собеседник агентства.

В обращении указано, что в жилье нуждаются около 3,7 тысяч сотрудников прокуратуры, на приобретение или строительство которого требуется 18,9 миллиардов рублей, отметил Куренной.

Сейчас обеспечение прокуроров жильем осуществляется за счет средств федерального бюджета — после признания прокуроров нуждающимися в улучшении жилищных условий их ставят на учет, и через некоторое время они получают только служебное жилье, являющееся собственностью государства.

Впоследствии, при наличии оснований, это жилье может быть передано по решению генерального прокурора в собственность сотрудника.

В то же время в большинстве ведомств, по словам Куренного, существует механизм выделения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, что позволяет сотруднику изначально приобрести жилье в собственность вместо того, чтобы проживать в служебном помещении.

Как пояснил Куренной, ведомству выделяются не квартиры непосредственно, а средства на их приобретение в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы. В 2015 году прокуратуре было выделено 464,3 миллиона рублей, в 2016 году – 405,8 миллиона рублей. Соответственно, были приобретены 163 и 127 квартир.