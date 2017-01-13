Горьков: увольнения в ВЭБе проводятся в рамках трудового законодательства

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк не нарушает трудовое законодательство РФ при увольнении ряда сотрудников, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.

Как сообщала в четверг газета "Коммерсант", в декабре 2016 года 50 сотрудников ВЭБа направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с жалобами на "вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики" новым председателем ВЭБа. Как сообщается в письме, "под предлогом экономической целесообразности происходят массовые сокращения", но при этом "сотнями набираются новые сотрудники".

"Мы законодательство российское соблюдаем. У нас идёт процесс изменения структуры, изменения команды и так далее. Это нормальный процесс в новой организации", — сказал Горьков журналистам в кулуарах Гайдаровского экономического форума. "Тем более, что наша команда в прошлом далеко не блистала с точки зрения морально-этических разных вещей. Я уже не говорю про одиозные фигуры — Валитов, Балло и так далее. Все писали про это. Поэтому понятно, что обновления будут в организации, они нужны, иначе организация не будет двигаться", — отметил он.

Ранее в отношении зампреда ВЭБа Анатолия Балло было возбуждено уголовное дело о хищении 14 миллионов долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил часть кредита, выданного ОАО "Евразийский" на покупку 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов осужден на 4 года за крупные махинации.

"К сожалению, отдельные люди, далеко не ангелы, используют эту ситуацию и используют ее как провокацию. И пусть это будет на их совести. С точки зрения законодательства — мы законодательство исполняем и будем исполнять",- подчеркнул глава ВЭБа.