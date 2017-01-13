Медведев в День печати вручит премии за достижения в сфере развития СМИ

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручает премии правительства РФ за 2016 год за достижения в области развития средств массовой информации в День российской печати, который отмечается 13 января.

Церемония проходит в Доме приемов правительства в Москве. В пятницу в России отмечается день российской печати. Этот день учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.

Основоположник российского и советского цветного и российского телевидения Марк Кривошеев награжден за выдающиеся достижения и разработки, имеющие большое значение для мирового телевидения, в том числе в контексте развития международных стандартов телевидения и телевидения высокой четкости.

Политический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин получил награду за серию журналистских расследований, главный редактор издания "Православие и мир" Анна Данилова — за большой вклад в духовно-нравственное воспитание и реализацию социально значимых проектов, генеральный директор телерадиовещательной компании "Студия-41" Владимир Злоказов — за развитие информационного вещания.

Наградами также отмечены обозреватель "Московского комсомольца" Ева Меркачева – за цикл публикаций, посвященных проблемам в пенитенциарной системе, заведующий кафедрой Московского политехнического университета Михаил Ненашев — за персональный вклад в развитие СМИ, генеральный директор ООО "РУМЕДИА Менеджмент" Михаил Бергер — за устойчивое и динамичное развитие радиостанции "Бизнес ФМ".

Обладателями наград за популяризацию вопросов внешней политики на страницах журнала "Россия в глобальной политике" стали декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов и главный редактор журнала "Русский мир.ru" фонда "Русский мир" Георгий Бовт.

Премиями награждены также создатели интернет-портала "Год литературы в России" и детской газеты "Золотой ключик".