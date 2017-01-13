Число нижегородцев, обратившихся в МФЦ, за два года выросло в четыре раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв – РИА Новости. Число нижегородцев, обратившихся в многофункциональные центры (МФЦ) региона за последние два года, выросло почти в четыре раза – до 2,1 миллиона человек, сообщает в пятницу государственно-правовой департамент Нижегородской области.

"В 2016 году в МФЦ региона обратилось 2 140 860 нижегородцев. Это почти в 4 раза больше, чем в 2014 году. Среди оказанных 1 636 926 государственных и 503 934 муниципальных услуг. Всего в центрах оказывают свыше 100 государственных услуг", — сказал директор уполномоченного МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области Анатолий Карсаков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в связи с принятым на федеральном уровне решением о поэтапном сокращении сети отделений и созданием межрайонных центров Росреестра дал поручение развивать наиболее востребованные нижегородцами услуги — Росреестра и Кадастровой палаты — на базе МФЦ. По его словам, это позволит жителям никуда не ездить, а прямо в центре получать наиболее востребованные населением услуги по оформлению прав собственности на землю.

В настоящее время в области действуют 63 МФЦ, 70 удаленных рабочих мест.

Карсаков также сообщил, что сейчас по поручению губернатора ведется работа по расширению возможности предоставления наиболее востребованных услуг среднему и малому бизнесу на базе многофункциональных центров. "Уже в этом году в Нижнем Новгороде откроется новый МФЦ для бизнеса. В ближайшее время начнется ремонт помещений и закупка оборудования. Всего запланировано 10 окон. На базе МФЦ для бизнеса будут оказываться свыше 50 госуслуг, в том числе услуги Кадастровой палаты, Росреестра, налоговой службы", — пояснил он.

По словам Карсакова, в районах будет организована работа на базе действующих центров, где для предпринимателей будут выделены отдельные окна.

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