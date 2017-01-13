Вестибюли нескольких станций московского метро закроют на выходные

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вестибюли нескольких станций московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в ближайшие выходные в связи с работами по благоустройству, сообщает пресс-служба метро в пятницу.

С 22.00 пятницы, 13 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Тульская" (со стороны первого вагона из центра). С 02.00 субботы, 14 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Бабушкинская". Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

В метрополитене напомнили, что до 31 декабря 2017 года закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская". Кроме того, до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская".

В связи с проведением работ по замене эскалаторных комплексов закрыты северный вестибюль станции "Красные ворота" (до 31 августа 2017 года) и северный вестибюль станции "Ленинский проспект" (до 30 сентября 2017 года), вход и выход с которой будет осуществляться через южный вестибюль и вестибюли станции "Площадь Гагарина" Московского центрального кольца (МЦК).