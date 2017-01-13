Повышение пенсионного возраста не является панацеей, считает Голикова

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Повышение пенсионного возраста не является "панацеей от всего" и само по себе не может решить проблему сбалансированности Пенсионного фонда, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Когда вы ставите вопрос о том, что панацеей всего является повышение пенсионного возраста, оно не является панацеей от всего", — сказала Голикова на Гайдаровском форуме.

По ее словам, в России на сегодняшний день увеличилась продолжительность жизни и поэтому появилась возможность ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Однако при этом, по ее словам, нужно учитывать последствия этой меры. "Мы должны говорить о корректировке на утрату трудоспособности, в противном случае мы при повышении пенсионного возраста можем получить ситуацию, при которой люди будут просто умышленно уходить в тень, и все, и никакого результата мы не получим", — отметила Голикова.

Она добавила, что так как в РФ сегодня пенсия по старости фактически равна пенсии по инвалидности, то граждане смогут получать инвалидность, пользуясь системой здравоохранения. Кроме того, как отметила Голикова, при повышении пенсионного возраста нужно учитывать, что граждане накапливают свои пенсионные права. "Это значит, после выхода на пенсию нам нужно будет платить им больше, чем если бы они выходили в более ранний период", — пояснила Голикова.

"И здесь как при модернизации системы соцстрахования очень важно ответить на все вопросы: какие обязательства, по отношению к какому количеству граждан эти обязательства мы должны ввести, и что мы делаем в системе социального страхования с теми, кто в систему не платит, но при этом обеспечение из этой системы получает", — добавила она.

"Если мы не будем отвечать на это в комплексе,… мы не решим проблему сбалансированности Пенсионного фонда и не решим проблему бюджетозависимости Пенсионного фонда от федерального бюджета, только в комплексе", — отметила глава Счетной палаты, добавив, что это сложные предложения, которые требуют обсуждения, но общество сегодня, по ее мнению, "готово к обсуждению всех этих сложных вопросов".

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.