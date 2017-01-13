США
13.0113 января17:54МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Повышение пенсионного возраста не является панацеей, считает Голикова

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (69)
12:4313.01.2017
511395
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Повышение пенсионного возраста не является "панацеей от всего" и само по себе не может решить проблему сбалансированности Пенсионного фонда, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве. 12 января 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пенсионный возраст в 2017 году повышать не будут

"Когда вы ставите вопрос о том, что панацеей всего является повышение пенсионного возраста, оно не является панацеей от всего", — сказала Голикова на Гайдаровском форуме.

По ее словам, в России на сегодняшний день увеличилась продолжительность жизни и поэтому появилась возможность ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Однако при этом, по ее словам, нужно учитывать последствия этой меры. "Мы должны говорить о корректировке на утрату трудоспособности, в противном случае мы при повышении пенсионного возраста можем получить ситуацию, при которой люди будут просто умышленно уходить в тень, и все, и никакого результата мы не получим", — отметила Голикова.

VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. День второй
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Кудрин: прогноз ЦСР предполагает повышение пенсионного возраста

Она добавила, что так как в РФ сегодня пенсия по старости фактически равна пенсии по инвалидности, то граждане смогут получать инвалидность, пользуясь системой здравоохранения. Кроме того, как отметила Голикова, при повышении пенсионного возраста нужно учитывать, что граждане накапливают свои пенсионные права. "Это значит, после выхода на пенсию нам нужно будет платить им больше, чем если бы они выходили в более ранний период", — пояснила Голикова.

"И здесь как при модернизации системы соцстрахования очень важно ответить на все вопросы: какие обязательства, по отношению к какому количеству граждан эти обязательства мы должны ввести, и что мы делаем в системе социального страхования с теми, кто в систему не платит, но при этом обеспечение из этой системы получает", — добавила она.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Топилин рассказал о дискуссиях по поводу повышения пенсионного возраста

"Если мы не будем отвечать на это в комплексе,… мы не решим проблему сбалансированности Пенсионного фонда и не решим проблему бюджетозависимости Пенсионного фонда от федерального бюджета, только в комплексе", — отметила глава Счетной палаты, добавив, что это сложные предложения, которые требуют обсуждения, но общество сегодня, по ее мнению, "готово к обсуждению всех этих сложных вопросов".

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

Комментировать
+
Общество
Обсуждение
4 пользователя оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • станислав соловьев
    ликвидируйте пенсионный полностью и бесповоротно! Я плачу в пенсионный фонд больше денег ,чем этот фонд отдает моей маме со стажем 50 лет,а кормить Нину Ельцину должен лично из своей зарплаты великий кормчий (г. П.) Для информации у Ниины стажа нет ,а пенсия больше 100 000 рублей!
    14:04
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • marochkin-sergej
    Как говорится, если ты проснулся в 40 лет и ни чего не болит, то ты умер. После 40 и 50 лет вылезают всякие болячки, пожилые люди чаще болеют ни один предпринимательне будет держать у себы постоянно болеющих людей. Кроме того надо гарантировать трудоустройство пожилых людей и гарантировать им не сокращение с рабочего места.
    15:15
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.