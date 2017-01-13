В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке

Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (19)

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поведение водителя на Камчатке, не пропустившего скорую помощь к умирающему пациенту, должно получить соответствующую правовую и юридическую оценку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Конечно, это абсолютно недопустимо", — сказал Песков журналистам.

Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову скорой, в то время как пассажир автомобиля повел себя агрессивно. Медики около 10 минут не могли проехать к пациенту, а когда добрались до места, констатировали смерть пациента.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Личности водителя и пассажира уже установлены, в скором времени их допросят следователи. Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщил, что за рулем иномарки находилась 30-летняя сотрудница избиркома города.

По линии ГИБДД за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными спецсигналами водителю может грозить лишь штраф в 500 рублей. В фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что подготовят поправки в законодательство, чтобы ужесточить наказание за такие действия.

В интернете появилась петиция, авторы которой требуют привлечь водителя и пассажира к уголовной ответственности.