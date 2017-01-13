В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поведение водителя на Камчатке, не пропустившего скорую помощь к умирающему пациенту, должно получить соответствующую правовую и юридическую оценку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
57.7%Лишения свободы
23.8%Крупного штрафа
17.1%Исправительных работ
1.4%Никакого
Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову скорой, в то время как пассажир автомобиля повел себя агрессивно. Медики около 10 минут не могли проехать к пациенту, а когда добрались до места, констатировали смерть пациента.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Личности водителя и пассажира уже установлены, в скором времени их допросят следователи. Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщил, что за рулем иномарки находилась 30-летняя сотрудница избиркома города.
В интернете появилась петиция, авторы которой требуют привлечь водителя и пассажира к уголовной ответственности.