Прощание с погибшими в Сочи журналистами пройдет в понедельник

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ журналистам Первого канала и телеканала НТВ пройдет в понедельник, 16 января, в телецентре "Останкино", сообщил РИА Новости глава пресс-центра телецентра Денис Назаров.

"Гражданская панихида по погибшим журналистам Первого канала и НТВ пройдет в понедельник, в телецентре "Останкино". Начало в 10.00", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что похороны троих журналистов Первого канала российского телевидения, погибших при крушении Ту-154, планируется провести 16 января. Назаров подтвердил, что похороны журналистов пройдут в понедельник.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Среди погибших – журналисты Первого канала, корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ – корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

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