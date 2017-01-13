В Госдуме предложили приравнять социальные сети к операторам связи
12:2013.01.2017
(обновлено: 13:44 13.01.2017)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил приравнять соцсети к операторами связи.
"Уже вообще надо давно поставить вопрос, чтобы все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки", — сказал Луговой, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Госдума в пятницу рассматривает в первом чтении законопроект, который регулирует работу онлайн-кинотеатров и, в частности, ограничивает возможность иностранных компаний владеть ими.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым (ЕР).