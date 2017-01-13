В Москве проводят совещание после изъятия детей из приемной семьи

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Департамент соцзащиты Москвы проводит экстренное совещание после решения изъять из семьи более десяти приемных детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что из приемной семьи забрали 12 или 13 детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"Уполномоченный со вчерашнего дня работает по данному обращению, на связи с приемной мамой. Факты изъятия детей подтвердились: изъяты все дети, кроме старшего", — сообщили в пресс-службе Анны Кузнецовой, добавив, что юристы омбудсмена участвуют в совещании в столичном департаменте соцзащиты.