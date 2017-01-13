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Общество

В Москве проводят совещание после изъятия детей из приемной семьи

12:0013.01.2017
(обновлено: 12:39 13.01.2017)
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Ребенок. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Департамент соцзащиты Москвы проводит экстренное совещание после решения изъять из семьи более десяти приемных детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Дети. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
В Москве из приемной семьи изъяли детей, которые могут быть заражены ВИЧ

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что из приемной семьи забрали 12 или 13 детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"Уполномоченный со вчерашнего дня работает по данному обращению, на связи с приемной мамой. Факты изъятия детей подтвердились: изъяты все дети, кроме старшего", — сообщили в пресс-службе Анны Кузнецовой, добавив, что юристы омбудсмена участвуют в совещании в столичном департаменте соцзащиты.

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Общество
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12 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ceplyaev.63
    Оптимизация медицины панимашь......
    13:12
    13.01.2017
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  • Скалик Зубовский
    Как раз тот случай , когда ничего трогать ненужно.
    13:30
    13.01.2017
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  • vla5056
    а старший не заболел якобы вич... вот бред.. хотели забрать детей так можно было причину указать по легче и менее бредовую...
    13:31
    13.01.2017
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  • Evgeny Kuzminov
    Как дети могли заразиться ВИЧ??? Это не грипп, воздушно-капельным путем не передается!
    13:32
    13.01.2017
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  • vla5056
    что творится лжедемократия.. жидодимократия.. один бог знает чем все в стране Россия все это закончится когда ни будь...без предел по всюду!
    13:34
    13.01.2017
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  • V S
    "Могут быть" инфицированы? Все 10 сразу? Н-да... Опять родители и их дети за что-то поплатились!
    13:46
    13.01.2017
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  • Олег Ляшкин
    Докатились таки.
    13:56
    13.01.2017
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  • Виктория Степанцева
    Семья воспитывает 16 приёмных детей, двоих, мальчика и девочку усыновили УЖЕ с диагнозом ВИЧ. Благополучная семья, мать по образованию врач, отец имеет престижную высокооплачиваемую работу. Жилищные условия соответствуют всем нормам. Причина изъятия детей до сих пор не озвучена, кроме домыслов СМИ. Пора уже и с опеки спрашивать...
    13:57
    13.01.2017
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  • Ицик Завалков
    10 детей в семье заразились ВИЧ, это или очередной случай массовой педофилии, или дети уже были больны, ещё до передачи в семью, но, как часто в таких случаях бывает, не были нормально обследованы. Контактным способом СПИД не передаётся. Переливание крови сразу 10 детям от одного донора трудно себе представить.
    14:10
    13.01.2017
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  • Ицик Завалков в ответ пользователю Виктория Степанцева(показатьскрыть)
    Виктория Степанцева, Если изначально были больны/носителями только мальчик и девочка, то как могли заразиться от них остальные? Честно говоря, я могу представить только один вариант - массовый внутрисемейный инцест, на который родители закрывали глаза. И при открытии такого факта, по моему, у органов были все основания для изъятия детей из семьи.
    14:15
    13.01.2017
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  • Миша Пупкин
    Во-первых, надо знать, что вич-инфекции не существует в природе! Этот миф насаждается США с целью скрытия факта применения ими биологического оружия на оккупированных территориях. А так как в РФ все СМИ и министерство здравозахоронения подчиняются Вашингтону, то правдивая информация по "вич" блокируется. Ослабление иммунитета возникает в первую очередь из-за вакцинации. Именно вакцины и есть главное американское биологическое оружие, активно применяемое для ликвидации коренного населения. Раньше американцы использовали одеяла, заражённые оспой - сейчас всё "цивилизованно".
    Во-вторых, уже не секрет, что органы, изымающие детей из семей следуют приказам из Вашингтона. Видимо, поступил заказ на этих детей, и надзорные органы под надуманным предлогом спешно выполняют распоряжение своего начальства. Затем эти дети, вероятно, будут под видом усыновления проданы за границу, где их и "вылечат" от всех болезней американские гестаповцы!
    14:18
    13.01.2017
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  • Aleksenkonatalja
    Из семьи с 16-ю приёмных и родных детей, изъяли 13, среди которых есть и ВИЧ положительные, и с синдромом Дауна и с ДЦП, и совсем не государственные. Все дети заболевания приобрели до попадения в семью. ВИЧ положительные заражены от биологических матерей во время родов и в семье получали терапию, так что вирус в крови в неопределимых количествах, но в больницу и в приют терапию не взяли. страшно то, что либо здоровым детям дадут терапию мощную, либо инфицированным не дадут. Не изъяли только старших, которые просто убежали и младшего, которого старшие забрали из сада. Мама в этой семье не только врач по образованию, но и тренер в школе приёмных родителей, которую обязаны проходить все кандидаты в усыновители.
    14:59
    13.01.2017
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  • lyteanes1
    "Не та Мать, которая родила, а та - которая воспитала!". Ещё во времена монархии этот вопрос был решен, но наши законники только велосипед изобретать могут, правда, до рабочих чертежей почему-то не доходит. Пример головотяпства могу привести, хоть и не в тему: сотни личных авто под окнами домов и на тротуарах. Чего ждем?! Хотя в нашем дворе 70% площади занято газонами, псевдо-детскими площадками, где выгуливают собак и т.п.. Проектировалось всё это ещё в советские времена, когда возле нашего дома, например, ночевало всего две (!!!) машины. Если, элементарно, перераспределить пустующие площади, коллапса можно избежать! Но сначала, видимо, надо перераспределить чиновничьи места....
    16:01
    13.01.2017
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  • vla5056
    А как обсудите выпиющии случаи когда беременная женщина сдает кровь на ВИЧ тест и он показывает положительный... А после рождения тест показывает отрицательный? Это не про один случай идёт речь..
    16:36
    13.01.2017
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  • Александр Смирнов
    Мини детский дом, что такое уже было в Ленинградской области лет пять назад, правда усыновлял один папа!
    16:53
    13.01.2017
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