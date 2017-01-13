В России готовят проект наставничества для трудных подростков

ОРЛОВ (Кировская область), 13 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов заявил о подготовке Всероссийского проекта наставничества, пилотным регионом он предложил сделать Кировскую область.

В пятницу Бречалов и председатель комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посещают в Кировской области "Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа", которое находится под шефством ОП РФ.

"У нас 69, по-моему, специальных образовательных учреждений в стране, трудные подростки исчисляются десятками тысяч, к сожалению. И на опыте Орловского специального учреждения мы, Агентство стратегических инициатив, думаем о некой такой большой всероссийской программе наставничества, потому что важно не только то, что здесь происходит, а еще более важно, что с этими ребятами происходит, когда они выходят", — сказал Бречалов во время встречи директором спецучилища Татьяной Хохловой и врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым.

Бречалов также предложил властям региона сделать Кировскую область пилотным субъектом РФ в этом проекте.

"Я тут, наверное, соглашусь, что мы с удовольствием превеликим (запустим – ред.) пилотный регион", — сказал Васильев, подчеркнув, что нужно детально продумать формулировки и то, чем именно наставники могут помогать подросткам, так как это очень ответственная работа.