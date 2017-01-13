Выходные принесут в Москву потепление и снегопад

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Погода в столичном регионе будет определяться влиянием циклона, поэтому потеплеет, ожидаются снегопады, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Мы останемся под влиянием циклона, поэтому облачно, местами снег, преимущественно небольшой, но в воскресенье в отдельных районах — умеренный. Ветрено, скорость ветра 5-10 метров в секунду порывистый", — сказал специалист центра.

Как сообщили в "Фобосе", ночью в субботу ожидается —5… —7 градусов в столице и —4… —9 градусов по области. Днем —1… —3 градуса, гололедица. В воскресенье ночью также —1… —3 градуса, днем около нуля.

"Начало следующей недели существенных изменений не принесет, облачно, ветрено, снежно и —1… —6 градусов в течение суток", — подытожили синоптики.