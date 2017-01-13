Региональные омбудсмены проверят случаи изъятия детей органами опеки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уполномоченные по правам ребенка в регионах совместно с Рособрнадзором начали мониторинг случаев изъятия детей органами опеки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, в последнее время стало поступать много обращений граждан по поводу изъятия детей, омбудсмен напомнила о резонансных случаях, когда детей по разным поводам отбирали у граждан Таджикистана и Узбекистана, живущих в РФ.

Как отметила Кузнецова, во всех этих случаях все процедуры и регламенты были соблюдены, сотрудники правоохранительных органов действовали по закону. При этом, как подчеркнула детский омбудсмен, соблюдение норм закона не может быть формальным, особенно когда речь идет о детях.

"Мы уже начали работу по мониторингу таких случаев, подключили уполномоченных по правам ребенка в регионах, которые совместно с коллегами из Рособрназдора анализируют работу органов опеки и практику изъятия детей на местах. Нам активно помогают члены созданных нами общественного и экспертного советов", — написала Кузнецова в своей колонке, опубликованной в газете "Известия" в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность. В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что сотрудники полиции не забирали ребенка: девочку госпитализировали с высокой температурой.

Кузнецова ранее заявляла РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов. В понедельник стало известно, что московская полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее ребенка.

Тринадцатого октября 2015 года сотрудники управления ФМС Адмиралтейского района Петербурга за нарушение миграционного законодательства задержали двух граждан Таджикистана — Зарину Юнусову и Далера Назарова, дядю пятимесячного мальчика Умарали Назарова. Взрослых вместе с ребенком отвезли в отделение полиции, где был составлен протокол о нарушении миграционного законодательства. Мать мальчика отправили в суд, а пятимесячного ребенка сначала забрали сотрудники полиции, которые потом передали его врачам в больницу, где он умер в ночь на 14 октября.