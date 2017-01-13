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Общество

Региональные омбудсмены проверят случаи изъятия детей органами опеки

09:3913.01.2017
(обновлено: 09:47 13.01.2017)
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Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком. Архивное фото
© Fotolia/ Mediteraneo

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уполномоченные по правам ребенка в регионах совместно с Рособрнадзором начали мониторинг случаев изъятия детей органами опеки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Член Совета Федерации Елена Мизулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей
По ее словам, в последнее время стало поступать много обращений граждан по поводу изъятия детей, омбудсмен напомнила о резонансных случаях, когда детей по разным поводам отбирали у граждан Таджикистана и Узбекистана, живущих в РФ.

Как отметила Кузнецова, во всех этих случаях все процедуры и регламенты были соблюдены, сотрудники правоохранительных органов действовали по закону. При этом, как подчеркнула детский омбудсмен, соблюдение норм закона не может быть формальным, особенно когда речь идет о детях.

"Мы уже начали работу по мониторингу таких случаев, подключили уполномоченных по правам ребенка в регионах, которые совместно с коллегами из Рособрназдора анализируют работу органов опеки и практику изъятия детей на местах. Нам активно помогают члены созданных нами общественного и экспертного советов", — написала Кузнецова в своей колонке, опубликованной в газете "Известия" в пятницу.

Посольство Узбекистана в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Посольство Узбекистана подключилось к вопросу с изъятием ребенка в Москве
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность. В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что сотрудники полиции не забирали ребенка: девочку госпитализировали с высокой температурой.

Кузнецова ранее заявляла РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов. В понедельник стало известно, что московская полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее ребенка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
В Москве гражданке Узбекистана вернули ее годовалую дочь
Тринадцатого октября 2015 года сотрудники управления ФМС Адмиралтейского района Петербурга за нарушение миграционного законодательства задержали двух граждан Таджикистана — Зарину Юнусову и Далера Назарова, дядю пятимесячного мальчика Умарали Назарова. Взрослых вместе с ребенком отвезли в отделение полиции, где был составлен протокол о нарушении миграционного законодательства. Мать мальчика отправили в суд, а пятимесячного ребенка сначала забрали сотрудники полиции, которые потом передали его врачам в больницу, где он умер в ночь на 14 октября.

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