Снегопад не повлиял на движение поездов по МЦК, заявили московские власти

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Движение поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце осуществляется в штатном режиме; за ночь снегоуборочная техника вывезла с путей "кольца" более тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба МЦК.

"Снегопад осложнил обстановку на дорогах города, но на движении "Ласточек" это никак не сказалось", — говорится в сообщении в Telegram в пятницу.

"Всю ночь на МЦК работала снегоуборочная техника, которая очистила от снега более 140 км пути и вывезла более 1 тысячи кубометров снега", — добавили в пресс-службе.