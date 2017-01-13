Снегопад не повлиял на движение поездов по МЦК, заявили московские власти

08:5613.01.2017
(обновлено: 09:03 13.01.2017)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Движение поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце осуществляется в штатном режиме; за ночь снегоуборочная техника вывезла с путей "кольца" более тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба МЦК.
"Снегопад осложнил обстановку на дорогах города, но на движении "Ласточек" это никак не сказалось", — говорится в сообщении в Telegram в пятницу.
"Всю ночь на МЦК работала снегоуборочная техника, которая очистила от снега более 140 км пути и вывезла более 1 тысячи кубометров снега", — добавили в пресс-службе.
Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
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