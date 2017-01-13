Похороны Доктора Лизы состоятся в понедельник на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), погибшая при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, будет похоронена в понедельник 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве; церемония начнется в 10.00, сообщается на сайте президентского Совета по правам человека.

Ту-154, который направлялся из Москвы в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря. Трагедия произошла вскоре после дозаправки в Сочи.

На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники трех российских телеканалов.

Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Он помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры фонда каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь.

Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

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