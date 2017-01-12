Наказание за отказ пропустить скорую нужно ужесточать, считает эксперт

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наказание за отказ пропустить машину "скорой помощи" следует ужесточать, в настоящее время в законодательстве существует пробел, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Во вторник на Камчатке бригада "скорой помощи" не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. Как заявили медики, они ехали со включенными спецсигналами, на просьбы освободить дорогу водитель не отреагировал. При этом, по словам сотрудников "скорой", пассажир автомобиля вышел из салона и стал угрожать. Когда медики попали к пациенту, тот был уже мертв.

"К сожалению, я не вижу уголовной статьи, которую можно применить водителю в данном случае, будет административное наказание и штраф, либо лишение прав. Значит, в законодательстве есть пробел по этому вопросу и следует внести правки, ужесточающие ответственность. И ужесточающие серьезно, в разы, так, чтобы машины "сносило" перед "скорой". Я и сам нередко вижу на дорогах, что ГАИ боятся и им всегда уступают, а "скорую" — нет", — сказал Аграновский.

Он также считает необходимым оснастить все машины "скорой" видеорегистраторами, чтобы они ежемесячно сдавали ГИБДД записи, на которых видно, кто нарушает порядок пропуска машин со спецсигналами, и водителей штрафовали не только при резонансных случаях.

Защитник Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm, также полагает, что виновного скорее всего привлекут к административной, нежели к уголовной ответственности.

"Вероятность, что в ходе расследования появятся основания для обвинения водителя по части 1 статьи 109 УК РФ, небольшая. Однако факт причинения смерти по неосторожности (в результате преступного легкомыслия) будет достаточно сложно доказать. Потребуется подтвердить, что больной умер в результате возникшей задержки, а виновный предвидел возможность возникновения такой ситуации. Или же будет необходимо привести аргументы в пользу того, что водитель не предвидел возможности наступления летального исхода для больного, хотя должен был осознавать это", — пояснил он.

Между тем адвокат Сталина Гуревич считает, что водителя можно судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Если экспертизой будет установлена прямая прочная связь между тем, что скорая не успела доехать к пациенту, и наступлением смерти, причем именно в рамках того времени, которое машина удерживала скорую, то в действиях женщины имеется состав преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Но опять же, если "скорая" обозначила необходимость предоставления ей преимущества", — заявила Гуревич.