Московские городские службы привели в готовность перед сильным снегопадом

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Коммунальные и оперативные службы Москвы, энергетики переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозу синоптиков, в Москве ожидаются две волны снегопадов. Первая — с 15.00 12 января до 03.00 13 января. Прирост снега составит от трех до шести сантиметров при температурах минус 3-6 градусов", — сказал Бирюков.

Вторая волна снегопада продлится в столице с 03.00 14 января до утра 16 января, — выпадет от 14 до 21 сантиметров снега при температурах —1… —3 градуса.

Всего же к утру понедельника в городе местами выпадет от 17 до 27 сантиметров снега или более 60 процентов январской нормы.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы и оперативные службы города, а также энергетики переведены на усиленный режим работы. Для уборки будут задействованы порядка 42 тысячи рабочих ручной уборки и дворников, свыше 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники, включая самосвалы, а при необходимости — и больше", — сказал он.

Спецтхеника коммунальных служб выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети города с последующей противогололедной обработкой в 23.00 12 января, в 5.00 13 января, в 9.00 и 21.00 14 января.

Под особым контролем коммунальных служб — очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковочных мест, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, ж/д станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

С пятницы в Москве в круглосуточном режиме будут организованы повсеместные работы по вывозу снега на снегоплавные пункты и очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи, пояснил Бирюков.