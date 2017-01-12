Глава "Яндекс.Погода" Геранин запустит сервис для организации похорон Umer

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Глава сервиса "Яндекс.Погода" Дмитрий Геранин через два-три месяца запустит в России собственное приложение для организации похорон Umer, сообщил он РИА Новости.

Предполагается, что сервис поможет в сборе документов, предложит варианты захоронения или кремации и сообщит приблизительную стоимость всех похоронных услуг, говорится на сайте личного проекта Геранина.

"Запущен будет через 2-3 месяца не только в Москве, везде где будут агентства, желающие с нами работать", — сказал разработчик.