В Госдуме проведут слушания по проблемам безопасности дорожного движения

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности проведет парламентские слушание по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, сообщил журналистам в четверг глава комитета Василий Пискарев.

Ранее водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову скорой помощи, а после пассажир автомобиля стал угрожать медикам. В результате приехавшие на вызов врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

"Очевидно, что так не может больше продолжаться! Ситуация на дорогах требует радикального и жесткого решения. Безнаказанность для "избранных", попустительство за "подношение" должностными лицами и приводят к подобному результату", — сказал Пискарев, комментируя происшествие на Камчатке.

"Мы запланировали проведение парламентских слушаний по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, где планируем совместно с экспертным сообществом, уполномоченными должностными лицами и представителями общественности найти решение этих вопросов, а также отыскать наиболее эффективные и разумные законодательные рычаги для повышения безопасности на дорогах России. И призываем всех максимально принять участие, потому что пора положить конец этому дорожному беспорядку", — добавил парламентарий.

По его словам, проблемы обеспечения безопасности дорожного движения имеют не только правовой, но и морально-нравственный аспекты. "Именно неуважение к другим участникам дорожного движения приводит к тяжелейшим последствиям", — сказал он.

В настоящее время за непредставление преимущества в движении скорой помощи установлен административный штраф в размере 500 рублей или лишение права на срок от 1 до 3 месяцев. "Данные санкции не соответствует возможным последствиям, примером чего является случай, произошедший в Камчатском крае. За подобные нарушения с такими тяжелыми последствиями должна наступать уголовная ответственность с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", — заключил глава комитета.