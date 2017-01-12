Депутат Госдумы сомневается в возможности отмены "пакета Яровой"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пакет антитеррористических законов, более известный как "пакет Яровой", вряд ли будет отменен, считает замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Накануне в пресс-службе Открытого правительства РИА Новости сообщили, что экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве на заседании 19 января рассмотрит собравшую 100 тысяч голосов петицию за отмену "пакета Яровой".

Депутат Нилов пояснил, что считает некорректным называть закон "пакетом Яровой", поскольку за эти поправки проголосовало большинство депутатов Госдумы. Также он отметил, что либерал-демократы голосовали против пакета законов при обсуждении в Госдуме.

"Изначально мы голосовали против, понимая и разделяя обеспокоенность, прежде всего, в правоприменении. Как мы видим сейчас, уже есть определенные ситуации, которые нашу обеспокоенность подтверждают", — сказал парламентарий.

"Полагаю, что нужно дождаться решения комиссии, но сомневаюсь, что решение комиссии будет направлено на то, чтобы эту норму отменить. В данном случае считаю, что само обсуждение на площадке правительства может быть заставит правоприменителей все-таки более аккуратнее, сдержано и внимательно относиться к существующим нормам права", — сказал Нилов.