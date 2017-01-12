Депутат ГД поддержал идею вернуть бумажное свидетельство о собственности

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предложение адвокатского сообщества о возврате бумажного свидетельства права собственности имеет реальные основания, гражданам необходимо иметь на руках юридические документы, считает первый замглавы комитета Госдумы по

государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Газета "Известия" сообщила в четверг, что эксперты Ассоциации адвокатов России за права человека обратились в Госдуму с просьбой пересмотреть изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", согласно которым хозяину объекта недвижимости не будут выдавать бумажное свидетельство о собственности. Вся информация о его правах содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

"Я поддерживаю мнение адвокатов и считаю, что наша власть переусердствовала с точки зрения упрощения административных процедур. Все-таки гарантии прав граждан, прежде всего на фундаментальное право собственности, не должны приноситься в жертву. В данном случае действительно гарантии ослабевают, поскольку гражданин не имеет никаких юридических документов по сути на руках, которые доказывали бы его право собственности. Это не есть хорошо", — сказал депутат РИА Новости, комментируя предложение адвокатов.

Депутат не исключил, что изменения в законодательство могут последовать. "Могут быть, потому что это предложение имеет под собой реальные основания", — заключил Емельянов.