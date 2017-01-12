В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и плюсовая температура

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мокрый снег и потепление до положительной температуры ожидается в Московском регионе в воскресенье, в начале новой недели начнётся умеренное похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

"Средняя температура предстоящей пятидневки превысит норму на 7 градусов. В воскресенье ожидается снег, мокрый снег. Ночью в Москве минус 3-1 градус, по области минус 5 – 0 градусов. Днем в Москве минус 1 – плюс 1, по области минус 4 – плюс 1. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров", – говорится в сообщении.

Как отмечают в погодном ведомстве, до начала следующей недели воздушные массы будут приходить с запада и юго-запада, что обеспечит более теплую, чем обычно, погоду и, вместе с тем, снежную и ветреную.

Так в пятницу ночью небольшой, местами умеренный снег, в столице минус 7-5 градусов, по области 10-5. Днем местами с небольшим снегом, в Москве потеплеет до минус 4-2, по области – до 6-1. Местами порывы ветра до 15 метров в секунду.

В субботу ночью местами небольшой снег, в Москве минус 7-5, по области 10-5. Днем небольшой, местами умеренный снег. В Москве минус 3-1 градусов, по области минус 5-0. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

"В понедельник временами еще со снегом, но температура постепенно начнет понижаться, в течение суток ожидается минус 6-1. Во вторник снег будет небольшим, ночью температура понизится до минус 9-4 градусов, днем прогнозируется минус 7-2", – ожидают в Гидрометцентре.