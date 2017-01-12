Минфин подготовил закон, освобождающий от НДС лизинг медицинских изделий

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил законопроект, который освобождает от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) оказание услуг лизинга медицинских изделий, говорится в письме ведомства от 15 декабря 2016 года.

"Минфином России подготовлен и согласован с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг по передаче … медицинских изделий по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) с правом выкупа", — говорится в письме.

"В то же время в целях снижения финансовой нагрузки на бюджетные лечебные учреждения считаем возможным предложение об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг по передаче … медицинских изделий в пользование медицинским учреждениям, в том числе по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), договорам пользования, контрактам жизненного цикла, учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению", — также говорится в письме.

Ранее Минфин РФ предложил освободить от необходимости уплаты НДС оказание услуг лизинга важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Ведомство предлагало включить в этот перечень медицинские приборы, оправы и линзы для очков (кроме солнцезащитных), инвалидные коляски и другие технические средства для инвалидов, протезно-ортопедические изделия.

Данные изменения направлены на поддержку отечественных производителей таких медицинских товаров, сырья и комплектующих изделий для их производства.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС ввозимое в РФ сырье и комплектующие изделия, которые предназначены для производства медицинских товаров, аналоги которых не производятся в РФ.