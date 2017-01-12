Коза и кот подружились в челябинском приюте для животных

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Кот Цезарь и коза Клеопатра подружились в приюте для животных в Челябинске, сообщил руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
"Коза Клеопатра и кот Цезарь – словно влюбленная парочка, постоянно рядом, в одном сарае. Кот очень всего боится, а коза постоянно сидит рядом с ним. Если хочешь кота погладить, то коза сразу его закрывает, не дает гладить", — написал он на своей страничке "Вконтакте".
Он уточнил, что если в сарай заходят другие животные, другие козы, Клеопатра также никого не подпускает к коту, даже пытается отогнать.
Кот тоже ни к кому не подходит, очень пуглив, даже к людям, а приближается только к козе Клеопатре, также и едят они вместе, из одной миски, и гуляют, добавил он.дружбе козла Тимура и тигра Амура узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. На сайте парка работает онлайн-трансляция жизни козла и тигра.