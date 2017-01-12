Коза и кот подружились в челябинском приюте для животных

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Кот Цезарь и коза Клеопатра подружились в приюте для животных в Челябинске, сообщил руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

По его словам, животные постоянно находятся рядом, вместе едят и гуляют.

"Коза Клеопатра и кот Цезарь – словно влюбленная парочка, постоянно рядом, в одном сарае. Кот очень всего боится, а коза постоянно сидит рядом с ним. Если хочешь кота погладить, то коза сразу его закрывает, не дает гладить", — написал он на своей страничке "Вконтакте".

Он уточнил, что если в сарай заходят другие животные, другие козы, Клеопатра также никого не подпускает к коту, даже пытается отогнать.

Кот тоже ни к кому не подходит, очень пуглив, даже к людям, а приближается только к козе Клеопатре, также и едят они вместе, из одной миски, и гуляют, добавил он.