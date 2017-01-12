Работников ПФР могут привлечь к управлению средствами фондов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассматривают возможность вовлечение работников в управления средствами пенсионных фондов, сказала на Гайдаровском форуме глава фонда Антон Дроздов.

"Мы сейчас рассматриваем предложение о том, чтобы при формировании, при уточнении статуса пенсионного фонда и других фондов более полно вовлечь и профсоюзы, и представителей работников в управлении этими средствами, и готовы здесь с вами работать, но необходимо решить вопросы собственности на эти средства", — сказала Дроздов.

Он также отметил, что необходимо идти по пути укрепления страховых принципов.